Konstanze Klosterhalfen holt EM-Gold über 5000 Meter

18.08.2022 22:15 Uhr

München: Bei den European Championships hat es die nächste Goldmedaille für das deutsche Team gegeben. Die Läuferin Konstanze Klosterhalfen war über die 5000 Meter-Distanz Schnellste. Silber ging an Yasemin Can aus der Türkei, Bronze holte sich die Britin Eilish McColgan. Zuvor hatten bei den Schwimm-Europameisterschaften in Rom die deutschen Wasser-Springerinnen eine weitere Gold-Medaille geholt. Lena Hentschel und Tina Punzel gewannen im Synchron-Wettbewerb vom 3-Meter-Brett. Auf Platz zwei und drei kamen die Teams aus Italien und Schweden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.08.2022 22:15 Uhr