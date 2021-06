Konservative liegen in Frankreich bei Regionalwahlen vorn

Nachrichtenarchiv - 20.06.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Bei den Regionalwahlen in Frankreich liegen die Konservativen Umfragen zufolge in Führung. Drei Umfrageinstitute prognostizierten, dass die traditionelle konservative Partei, die Republikaner, die meisten Stimmen bekommen hat. An zweiter Stelle liegt demzufolge die Rechtspartei Rassemblement National von Marine Le Pen. Dahinter kamen linke Parteien und die Grünen sowie Präsident Macrons Partei, die in der politischen Mitte verortet wird. Alle Parteien, die über die Zehn-Prozent-Hürde kommen, schaffen es in die zweite Runde der Kommunalwahlen, die am 27. Juni stattfindet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.06.2021 21:00 Uhr