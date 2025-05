Konklave zur Wahl eines neuen Papstes beginnt

Die Welt schaut heute wieder auf den Vatikan - vor allem die mehr als eine Milliarde Katholiken. Es beginnt die Wahl eines neuen Papstes - also des Nachfolgers von Franziskus. Die mehr als 130 Kardinäle ziehen am Nachmittag in die Sixtinische Kapelle ein - dann gibt es einen ersten Wahlgang. Mit einer schnellen Entscheidung wird nicht gerechnet. Einige Kardinäle wünschen sich einen Papst, der den Kurs von Franziskus für eine offenere Kirche fortsetzt. Andere streben eine Rückkehr zu traditionelleren Wurzeln an, bei denen die Glaubenslehre im Vordergrund steht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.05.2025 11:15 Uhr