Konklave zur Wahl eines neuen Papstes beginnt

Rom: Im Vatikan beginnt heute die Wahl des neuen Papstes. Knapp zwei Wochen nach dem Tod von Papst Franziskus kommen 133 Kardinäle in der Sixtinischen Kapelle zusammen, um über seine Nachfolge zu entscheiden. Der erste Wahlgang findet am Nachmittag statt. Mit einer schnellen Entscheidung wird nicht gerechnet. Einige Kardinäle wünschen sich einen Papst, der den Kurs von Franziskus für eine offenere Kirche fortsetzt. Andere streben eine Rückkehr zu traditionelleren Wurzeln an, bei denen die Glaubenslehre im Vordergrund steht. Für die Wahl des 267. Oberhaupts der römisch-katholischen Kirche ist eine Zweidrittelmehrheit erforderlich. Weltweit gibt es 1,4 Milliarden Katholiken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2025 06:00 Uhr