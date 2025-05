Konklave hat gewählt: US-Amerikaner Robert Prevost wird neuer Papst

Konklave bestimmt erstmals US-Amerikaner zum Papst: Kardinal Robert Francis Prevost ist das neue Oberhaupt der katholischen Kirche. Als Papstnamen wählte er "Leo der Vierzehnte". Der aus Chicago stammende Prevost ist 69 Jahre alt und arbeitete jahrelang als Missionar in Peru. Er war ein enger Vertrauter des aus Argentinien stammenden Papstes Franziskus, der am Ostermontag gestorben war. Kurz nach der Verkündung seiner Wahl trat der neue Papst auf den Balkon des Petersdoms und hielt eine kurze Ansprache. In ihr rief er zum Frieden für alle Völker und zum Bau von Brücken durch Dialog auf. Dann spendete er erstmals den Segen Urbi et orbi - der Stadt und dem Erdkreis. Nachdem um 18 Uhr 8 weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle gestiegen war, hatten sich viele Tausend Gläubige und Schaulustige auf dem Petersplatz versammelt, um den ersten Auftritt des neuen Papstes zu verfolgen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2025 21:00 Uhr