Konklave hat gewählt: US-Amerikaner Robert Prevost wird neuer Papst

Katholische Kirche hat neues Oberhaupt: Im Vatikan hat das Konklave den US-Amerikaner Robert Francis Prevost zum neuen Papst gewählt. Er wählte den Namen Leo der Vierzehnte. Der 69-Jährige stammt aus Chicago. Es ist das erste Mal, dass ein US-Amerikaner die 1,4 Milliarden Mitglieder der Weltkirche leitet. In kirchlichen Kreisen gilt er als pragmatisch und gemäßigt. In einer ersten kurzen Ansprache, die der Papst auf der Benediktionsloggia hielt, rief er zum Bau von Brücken durch Dialog auf. Anschließlich spendete er den Segen "Urbi et Orbi - der Stadt und dem Erdkreis". Um 18 Uhr 8 war weißer Rauch aus dem Schornstein der Sixtinischen Kapelle aufgestiegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.05.2025 19:45 Uhr