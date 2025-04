Konklave beginnt spätestens drei Wochen nach dem Tod des Papstes

Rom: In der Zeit ohne Papst, der sogenannten Sedisvakanz, geht die Leitung der Kirche an das Kardinalskollegium über. Die Kardinäle dürfen keine neuen Kirchengesetze erlassen oder andere weitreichende Entscheidungen treffen. Spätestens drei Wochen nach dem Tod des Papstes beginnen die Kardinäle, die noch nicht 80 Jahre alt sind, in der Sixtinischen Kapelle mit der eigentlichen Wahl des neuen kirchlichen Oberhauptes. Derzeit sind 135 Kardinäle wahlberechtigt. Gewählt ist, wer mehr als zwei Drittel der Stimmen auf sich vereint und die Wahl annimmt.

