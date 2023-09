Konjunkturforscher erwarten Schrumpfen der Wirtschaft

Berlin: Die führenden Wirtschaftsforscher erwarten für das laufende Jahr ein deutliches Schrumpfen der deutschen Wirtschaft um 0,6 Prozent. Damit senken die Experten ihre bisherigen Erwartungen in ihrem Herbstgutachten um fast einen ganzen Prozentpunkt. Wichtigster Grund für die schlechtere Prognose ist laut dem Vize-Chef des Leibniz-Instituts, Holtemöller, dass sich Industrie und privater Konsum langsamer erholten. Negativ wirkt sich laut Holtemöller auch das politische Klima in Deutschland aus. Insgesamt schwinde das Vertrauen, weil Grundregeln des Zusammenlebens durch extremistisches Gedankengut in Frage gestellt würden. Außerdem fehle es der Bundesregierung an einer klaren Linie in der Klimapolitik, was ebenfalls zu Unsicherheiten führe. Optimistischer sind die Experten für das kommende Jahr. 2024 könnte die deutsche Wirtschaft demnach wieder um 1,3 Prozent zulegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 15:00 Uhr