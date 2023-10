Konjunkturflaute wird heute wohl Hauptthema beim Arbeitgebertag

Berlin: Auf dem Arbeitgebertag dürfte heute die Konjunkturflaute in Deutschland das Hauptthema sein. Bereits vorab hat Verbandspräsident Dulger die Ampel-Koalition kritisiert. Dulger sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Arbeitsmarkt, Wirtschaftssystem und Energiepolitik seien in Deutschland überreguliert - Deutschland habe mit die höchsten Steuern und Lohnzusatzkosten. Neben der maroden Verkehrsinfrastruktur, der langsamen Digitalisierung der Verwaltung sowie einer überbordenden Bürokratie kritisierte er auch die Klimapolitik der Ampel-Koalition. Eine absterbende Wirtschaft als Kollateralschaden in Kauf zu nehmen, um Klimaschutzziele zu erreichen, halte er für falsch, so Dulger. Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent. Wirtschaftsverbände fordern seit langem Entlastungen für Unternehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.10.2023 06:00 Uhr