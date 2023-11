Konjunktur kommt laut Wirtschaftsweisen nur langsam in Tritt

Berlin: Die deutsche Wirtschaft wird aus Sicht des Sachverständigenrats der Bundesregierung in diesem Jahr um 0,4 Prozent schrumpfen. Für das kommende Jahr sagten die sogenannten Wirtschaftsweisen in ihrem Jahresgutachten eine leichte Erholung mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts um 0,7 Prozent vorher. Als Grund für die zögerliche Erholung nannten sie die Folgen der Energiepreiskrise, einen Rückgang der Nachfrage im Inland sowie geopolitische Konfliktherde. Besorgt zeigte sich der Sachverständigenrat aber insbesondere über strukturelle Probleme wie fehlende Arbeitskräfte und zu wenig Modernisierung in den Betrieben. Dies könnte die Wirtschaft über Jahrzehnte ausbremsen, warnten die Experten. STOPP: Angesichts der hohen Strompreise plädieren die Experten für einen zügigen Ausbau der Stromtrassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.11.2023 20:00 Uhr