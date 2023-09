Konfliktparteien vereinbaren Feuerpause für Bergkarabach

Eriwan: Die in der Kaukasus-Region Bergkarabach ansässigen Armenier haben laut eigenen Angaben in eine Waffenruhe eingewilligt. Wie sie mitteilten, haben sie einem von russischen Friedenstruppen vermittelten Waffenstillstand zugestimmt, der demnach am Mittag in Kraft treten sollte. Die aserbaidschanische Regierung bestätigte die Einigung, äußerte sich aber nicht zu weiteren Details. Die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete, die Vereinbarung sehe eine Entwaffnung und Auflösung der armenischen Kräfte in dem aserbaidschanischen Gebiet vor. Das autoritär geführte Aserbaidschan hatte gestern einen Großangriff gegen Bergkarabach begonnen, der heute fortgesetzt wurde. Die Kaukasus-Region wird mehrheitlich von Armeniern bewohnt, liegt aber auf dem Staatsgebiet Aserbaidschans.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2023 13:00 Uhr