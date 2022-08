Konflikt zwischen Israel und palästinensischem Dschihad eskaliert weiter

Nachrichtenarchiv - 07.08.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gaza: Bei der neuen militärischen Konfrontation zwischen Israel und palästinensischen Islamisten sind offenbar bereits viele Menschen getötet worden. Am Morgen heulten in mehreren israelischen Gemeinden westlich von Jerusalem wieder die Sirenen. In den letzten Tagen hatte der radikale Islamische Dschihad hunderte Raketen auf israelisches Staatsgebiet abgefeuert. Israel hat umgekehrt immer wieder Ziele im Gazastreifen angegegriffen, so auch in der vergangenen Nacht. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen ist die Zahl der Toten dort inzwischen auf 29 gestiegen, darunter sollen sechs Kinder sein. Israel bestreitet diese Zahlen, gibt aber an, mehrere Führungsmitglieder des Islamischen Dschihad im Gazstreifen seien gezielt getötet worden. Das israelische Militär hatte am Freitag eine groß angelegte Militäraktion gegen den Islamischen Dschihad gestartet, der eng mit dem Iran verbunden ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.08.2022 11:00 Uhr