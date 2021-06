Konflikt um teilbesetztes Berliner Haus "Rigaer 94" spitzt sich zu

Nachrichtenarchiv - 16.06.2021 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor einer Brandschutzprüfung im teilbesetzten Haus "Rigaer Straße 94" in Berlin-Friedrichshain ist die Lage eskaliert. Laut Polizei warfen etwa 200 Vermummte von Dächern aus Steine auf die Einsatzkräfte, 60 Beamte wurden verletzt. Zudem errichteten die Randalierer Barrikaden auf der Straße und zündeten diese an. Anfangs musste sich die Polizei teils zurückziehen, später löschte sie die Feuer mit einem Wasserwerfer. Wegen des Konflikts sagte Berlins Innensenator Geisel seine Teilnahme an der Innenministerkonferenz ab. Er betonte, Straftaten würden konsequent verfolgt. Linksradikale Bewohner des Hauses kündigen seit längerem Widerstand gegen die Brandschutzprüfung an, die für morgen früh geplant ist. Wie das Berliner Oberverwaltungsgericht entschied, müssen die Bewohner die Brandschutzprüfung dulden, allerdings nicht die Anwesenheit des Hauseigentümers.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.06.2021 21:15 Uhr