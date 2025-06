Konflikt im Nahen Osten löst Rufe zur Deeskalation aus

New York: UN-Generalsekretär Guterres hat den Iran und Israel erneut eindringlich zur Deeskalation aufgerufen. Er schrieb online, Frieden und Diplomatie müssten die Oberhand gewinnen. Auch US-Präsident Trump und der britische Premierminister Starmer haben am Abend in einem Telefonat über die Lage im Nahen Osten gesprochen. Danach hieß es aus Downing Street, man sei sich einig gewesen über die Bedeutung von Dialog und Diplomatie. Unterdessen wächst in der deutschen Wirtschaft die Sorge vor Konsequenzen aus dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Der Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen, - Jandura, sagte der Funke Mediengruppe, Einschränkungen beim Flugverkehr verschärften die Unsicherheiten in den internationalen Lieferketten. Er befürchtet auch, dass der Ölpreis stark ansteigt.

