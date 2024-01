Kondolenzbuch für Beckenbauer liegt ab 12 Uhr öffentlich aus

München: In der Hofkapelle der Residenz liegt ab 12 Uhr ein Kondolenzbuch für die verstorbene Fußball-Legende Franz Beckenbauer öffentlich aus. Wer will, kann dort ein paar Zeilen hinterlassen. Eine Stunde vorher werden sich Vertreter des FC Bayern sowie Ministerpräsident Söder in das Kondolenzbuch für Beckenbauer eintragen. Zu seinen Ehren wird außerdem am 19. Januar um 15 Uhr eine Gedenkfeier in der Münchner Arena stattfinden. Der FC Bayern München lädt dazu Freunde und Wegbegleiter aus Sport, Kultur und Politik sowie generell alle Fans ein, sich in einem besonderen Rahmen von Beckenbauer zu verabschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2024 07:00 Uhr