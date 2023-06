Kompromiss beim Heizungsgesetz löst geteiltes Echo aus

Meldungsarchiv - 28.06.2023 11:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Der Kompromiss der Ampelregierung beim Heizungsgesetz hat unterschiedliche Reaktionen ausgelöst. Die Kommunen begrüßten die Einigung zwar im Grundsatz, fordern vom Bund jedoch mehr finanzielle Unterstützung. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, nannte konkret den Auf- und Ausbau der Wärmenetze. Auch an dem Heizungsaustausch in den kommunalen Liegenschaften - wie Schulen oder Rathäuser, müsste sich der Staat finanziell beteiligen, so Landsberg in der Rheinischen Post. Positiv bewertet auch der Deutsche Mieterbund den Kompromiss. Aus seiner Sicht werden etwa durch die Härtefallregelung bei den Modenisierungskosten von Wohnungen Mieter entlastet. Kritik kommt hingegen vom Eigentümerverband Haus und Grund. Die Möglichkeit, Kosten für neue Heizungen auf Mieter umzulegen sei so gering, dass viele Eigentümer dies nicht bezahlen könnten.

