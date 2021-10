Nachrichtenarchiv - 22.10.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dresden: Der Komponist Udo Zimmermann ist tot. Wie seine Witwe mitteilte, starb er vergangene Nacht im Alter von 78 Jahren in seiner Geburtsstadt Dresden. Zimmermann gilt als einer der wichtigsten zeitgenössischen Komponisten Europas. Er arbeitete unter anderem als Intendant an der Oper Leipzig und als Dirigent für die Wiener Philharmoniker. Beim Bayerischen Rundfunk war er mehrere Jahre für die Konzertreihe "musica viva" verantwortlich. Zimmermann litt an einer Nervenkrankheit und hatte zuletzt nicht mehr komponieren können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.10.2021 11:00 Uhr