Komponist Hans Hammerschmid ist tot

München: Der Komponist Hans Hammerschmid ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 94 Jahren in seinem Zuhause in Gräfelfing bei München, wie seine Lebensgefährtin jetzt mitteilte. Hammerschmid war Jazzpianist und schrieb Musik für Filme und TV-Serien - etwa die Titelmelodie der ZDF-Serie "Schwarzwaldklinik". Außerdem arbeitete er mit Künstlern wie Udo Jürgens oder Donna Summer zusammen. Für Hildegard Knef komponierte Hammerschmid den Hit "Für mich soll's rote Rosen regnen".

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.12.2024 01:00 Uhr