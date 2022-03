Komponist Bruhn und Informatiker Wirsing erhalten Bundesverdienstkreuz

Haunersche Kinderklinik behandelt schwerkranke Kinder aus der Ukraine

Berlin: Gesundheitsminister Lauterbach hat ukrainischen Flüchtlingen eine umfangreiche Gesundheitsversorgung in Deutschland zugesichert. Man werde der Ukraine bei der Behandlung von Verletzten und Kranken helfen, sagte Lauterbach. Durch Angriffe des russischen Militärs in dem Land stehe das ukrainische Gesundheitssystem teilweise vor dem Zusammenbruch. Wie das Haunersche Kinderspital in München mitteilt, werden dort zurzeit bereits vier ukrainische Kinder behandelt. Drei von ihnen litten an Krebs, ein weiteres Kind an einer Stoffwechselerkrankung, sagte Klinik-Leiter Christoph Klein. Bereits vergangene Woche hatten sich mehrere Kinderkrankenhäuser in Europa unter Federführung des Haunerschen Kinderspitals bereit erklärt, schwerkranke Flüchtlingskinder aus der Ukraine aufzunehmen. Notwendig wird das auch, weil polnische Kinderkliniken schon jetzt keine ukrainischen Patienten mehr aufnehmen können.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2022 21:00 Uhr