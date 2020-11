Komplettschließung von Fitnessstudios in Bayern nicht verhältnismäßig

Nachrichtenarchiv - 12.11.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München Die vollständige Schließung von Fitnessstudios in Bayern als Corona-Schutzmaßnahme ist laut einem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs nicht verhältnismäßig. Das haben die Richter heute entschieden. Laut der bayerischen Infektionsschutzverordnung mussten die Studios Anfang November komplett schließen. Weil aber Individualsport unter Auflagen weiter erlaubt blieb, benachteilige die Komplettschließung der Fitnessstudios die Betreiber, ohne dass das sachlich gerechtfertigt sei, so die Richter. Wenn Indiviualsport im eingeschränkten Rahmen weiter erlaubt sei, müsse das auch für Fitnessstudios gelten, hieß es in einer Pressemitteilung des Gerichtshofs. Einen Freibrief für eine Öffnung der Studios bedeutet das Urteil nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.11.2020 15:00 Uhr