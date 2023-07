Kommunen wollen pragmatischen Umgang mit AfD

Meldungsarchiv - 24.07.2023 18:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der Union gibt es unterschiedliche Ansichten über eine Zusammenarbeit mit der AfD auf kommunaler Ebene. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, plädiert in den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" für einen pragmatischen Umgang mit der Partei. Als Beispiel führte der CDU-Politiker einen AfD-Bürgermeister oder -Landrat an, der eine Schulsanierung oder einen Kindergarten-Neubau vorschlägt. Dann zuzustimmen nannte er reale Sachpolitik im Sinne der Bürgerinnen und Bürger. Unterstützung kommt vom Präsidenten des Deutschen Landkreistags, Sager. Die CSU-Spitze schloss dagegen jede Kooperation mit der AfD auf kommunaler Ebene aus. Parteichef Söder sagte, es gebe keine Relativierung. Auslöser der Diskussion war eine Äußerung von CDU-Chef Merz. Er hatte gestern eine Zusammenarbeit in Kommunalparlamenten für möglich erklärt, dies aber heute nach parteiinterner Kritik zurückgenommen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 24.07.2023 18:15 Uhr