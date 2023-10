Kommunen werten Spitzentreffen zur Migrationspolitik als Erfolg

Berlin: Sowohl der Deutsche Städtetag als auch der Städte- und Gemeindebund werten das gestrige Spitzentreffen im Kanzleramt zur Migrationspolitik als Erfolg. Es sei gut, dass jetzt Bewegung in die Migrationspolitik komme, sagte der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, dem Deutschlandfunk. Insgesamt müsse in der Flüchtlingspolitik langfristiger gedacht werden, damit man nicht bei jeder Welle wieder neu anfangen müsse. Städtetags-Vizepräsident Jung erklärte gegenüber der "Rheinischen Post", trotz fehlender konkreter Beschlüsse sei das Treffen das schon lange notwendige wichtige Signal gewesen, dass die Hilferufe aus den Städten in der Bundespolitik angekommen seien und dass Bereitschaft zum Handeln bestehe. Zugleich mahnte Jung, Bund und Länder sowie Regierung und Opposition dürften jetzt nicht in alte Muster zurückfallen und sich gegenseitig den schwarzen Peter zuschieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.10.2023 12:00 Uhr