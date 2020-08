Kommunen warnen vor zweitem Lockdown

EU ringt um Antwort auf Krise in Belarus

Brüssel: Die Europäische Union ringt um eine einheitliche Haltung im Umgang mit der Krise in Belarus. Bundesaußenminister Maas sprach sich für eine härtere Gangart gegen die Regierung Lukaschenko in Form von Sanktionen aus. Es sei vollkommen klar, dass das Vorgehen der Sicherheitskräfte in Belarus im Europa des 21. Jahrhunderts nicht akzeptabel sei, so Maas vor einer morgigen Video-Schalte der EU-Außenminister. Außerdem hat er den belarussischen Botschafter einbestellt. - Auch Litauen, Lettland, Schweden und Österreich befürworten eine harte Haltung. Ungarn hat hingegen Vorbehalte und mahnte einen Dialog mit der Führung in Minsk an. Die Entscheidung über Sanktionen muss einstimmig fallen. In Belarus wurden heute erneut hunderte Demonstranten festgenommen; seit der Präsidentschaftswahl protestieren Zehntausende gegen die Regierung, sie werfen Präsident Lukaschenko Wahlbetrug vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.08.2020 20:15 Uhr