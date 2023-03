Kommunen: Verkehrsstreik am Montag nahe an einem Generalstreik

Kurzmeldung ein/ausklappen UN-Wasserkonferenz verabschiedet weltweiten Aktionsplan

New York: Zum Abschluss der UN-Wasserkonferenz in New York haben die Teilnehmer aus aller Welt einen Aktionsplan im Kampf gegen Wassermangel verabschiedet. Nach UN-Angaben gibt es 689 freiwillige Verpflichtungen mit einem geschätzten Gesamtwert in Höhe von rund 750 Milliarden Dollar - von regionalen Renaturierungsmaßnahmen bis hin zu grenzübergreifenden Großprojekten. Deutschland unterstützt etwa mehrere afrikanische Länder bei der Verbesserung ihres Trinkwassermanagements und verpflichtet sich, das Wasser im eigenen Land nachhaltig zu bewirtschaften. UN-Generalsekretär Guterres sagte, Wasser sei das kostbarste gemeinsame Gut und müsse folglich im Mittelpunkt der globalen politischen Agenda stehen.

