Kommunen und Kreise halten wenig von Überlegungen zu Corona-Ausreisesperren

Herrenchiemsee: Söder unterstützt Merkels EU-Kurs

Herrenchiemsee: Bayerns Ministerpräsident Söder befürwortet den EU-Kurs von Bundeskanzlerin Merkel. Zu Beginn einer Sitzung des bayerischen Kabinetts auf Schloss Herrenchiemsee mit Merkel als Ehrengast betonte er, es sei wichtig in einem europäischen Geist zu denken. Bayern unterstütze deswegen Merkels Vorgehen in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Europa ist laut Söder in Zeiten der Corona-Krise wertvoll und wichtig. Die Kanzlerin ist zum ersten Mal zu Gast in einer bayerischen Kabinettsitzung. Ihren Besuch nutzten hunderte Landwirte, um am Vormittag gegen die deutsche Agrarpolitik zu demonstrieren.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 14.07.2020 13:45 Uhr