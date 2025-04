Kommunen reicht Sondervermögen nach eigenem Bekunden nicht

Deutscher Landkreistag fordert mehr Unterstützung für Kommunen: Die Städte und Gemeinden seien auf eine auskömmliche Finanzierung angewiesen, so Verbandschef Brötel. Er richtete einen Appell an die möglichen Koalitionspartner Union und SPD. Das vorgesehene Sondervermögen für die Infrastruktur werde die Gemeinden - so wörtlich - nicht "vor dem Absaufen" bewahren.

