Kommunen rechnen mit Einnahmerückgang durch US-Zölle

Berlin: Die Kommunen rechnen damit, dass ihre Einnahmen infolge der Zollpolitik der US-Regierung schon bald sinken werden. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Berghegger, sagte der "Welt am Sonntag", aufgrund der US-Zölle würden viele deutsche Unternehmen wohl weniger Gewinn machen - mit entsprechenden Folgen für die Gewerbesteuer. Das werde dann auch in den kommunalen Kassen unmittelbar spürbar sein, so der CDU-Politiker. Berghegger erwartet, dass in der Folge etwa Investitionen in die Infrastruktur geringer ausfallen. Dabei gebe es jetzt schon einen Investitionsrückstand von 186 Milliarden Euro. Ähnlich äußerte sich der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags, Dedy. Er zeigte sich skeptisch, dass das erwartete Plus von drei Prozent bei der Gewerbesteuer angesichts der US-Zollpolitik noch realistisch ist.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.04.2025 07:00 Uhr