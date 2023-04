Kommunen lehnen allgemeines Verbot des E-Scooter-Verleihs ab

Kurzmeldung ein/ausklappen Rheinmetall baut Wartungszentrum in Rumänien

Bukarest: Rumänien soll mit deutscher Hilfe zu einem Drehkreuz der westlichen Waffenhilfe an die Ukraine werden. Beim Besuch von Bundeskanzler Scholz in der rumänischen Hauptstadt Bukarest wurde bekannt gegeben, dass der Rüstungskonzern Rheinmetall dafür ein Wartungszentrum für schwere Waffen errichtet. Es soll an der rumänisch-ukrainischen Grenze entstehen. Scholz und Rumäniens Präsident Iohannis begrüßten das Vorhaben. Rheinmetall will in dem Zentrum unter anderem Panzerhaubitzen sowie Leopard- und andere Panzer warten, die in der Ukraine eingesetzt werden. Scholz sagte Rumänien zudem Unterstützung beim Bemühen um den Beitritt zur Schengen-Zone zu. Die Nachbar-Republik Moldau soll enger an die EU gebunden werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2023 16:00 Uhr