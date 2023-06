Kommunen kritisieren fehlende Beschlüsse zu Flüchtlingsfragen

Meldungsarchiv - 16.06.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Nach der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Scholz gestern, haben die Kommunen die nach ihrer Ansicht fehlenden Beschlüsse zur Entlastung bei der Flüchtlingsunterbringung beklagt. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, sagte in der Rheinischen Post: "Das Thema stand zwar auf der Tagesordnung, aber wie bereits auf der letzten Konferenz angekündigt, wird es weitere Beschlüsse wohl erst im November geben." Das sei bedauerlich, so Landsberg. Die Städte bräuchten Planungssicherheit. Gestern hatten die Länderchefs mit dem Kanzler unter anderem über die Situation der Flüchtlinge beraten. Zuvor hatten mehrere Ministerpräsidenten mehr Unterstützung des Bundes für die Bundesländer in der Frage gefordert. Neben dem Thema Flüchtlinge wurde auch über Planungbeschleunigung von Infrastrukturprojekten, sowie die Energiepolitik beraten.

