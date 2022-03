Kommunen kritisieren abgeschwächten Corona-Schutz

Nachrichtenarchiv - 29.03.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Kurz vor Auslaufen der bisherigen Corona-Infektionschutzmaßnahmen wächst die Kritik an der Nachfolgeregelung. Der deutsche Städte- und Gemeindebund sagte, es sei unklar, ob allein die Inzidenzzahl Maßstab sein könne oder ob die Belastung der Krankenhäuser ein wesentlicher Aspekt sein müsse. Auch der deutsche Städtetag sprach von ungenauen und komplizierten Regelungen und forderte Nachbesserungen. Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Laumann zeigte sich nach der gestrigen Konferenz mit seinen Länderkollegen enttäuscht, dass sich bei den Punkten Praktikabilität und Rechtssicherheit nichts geändert habe. - Die bayerische Staatsregierung berät am Vormittag über den künftigen Corona-Kurs. Nach den Worten von Ministerpräsident Söder soll Bayern nicht komplett zum Hotspot erklärt werden. Demnach sind Masken vom kommenden Wochenende an nur noch in Bussen und Bahnen, in Pflegeheimen und Kliniken vorgeschrieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2022 06:00 Uhr