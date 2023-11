Kommunen fordern vor dem Migrationsgipfel mehr Unterstützung

Berlin: Vor dem Bund-Länder-Treffen am Montag zum Thema Migration mahnen Vertreter der Kommunen mehr Unterstützung an. Der Präsident des Deutschen Städtetags, Lewe, sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, Kanzler Scholz müsse "deutlich mehr im Gepäck haben" als die bisher angekündigte Pro-Kopf-Pauschale von 5.000 Euro pro Flüchtling. Der Betrag müsse "mindestens verdoppelt werden". Der Präsident des Bayerischen Landkreistags, Karmasin, sprach sich im BR-Interview für Maßnahmen aus, um die Zuwanderung zu begrenzen. Nur so könne die aktuelle Migrationskrise bewältigt werden. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer sagte, viele Kommunen seien mit der Unterbringung am Anschlag. Kanzler Scholz habe bereits reagiert und werbe darum, die Herausforderung gemeinsam zu gestalten. Wer das verkenne, sei nicht an einer Lösung interessiert, sondern am politischen Streit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2023 06:00 Uhr