Kommunen fordern Unterstützung bei Heizungstausch

Meldungsarchiv - 28.06.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Städte und Gemeinden fordern nach der Einigung der Ampel-Regierung Hilfen für die Umsetzung des Heizungsgesetzes. Der Hauptgeschäftsführer des deutschen Städte- und Gemeindebunds, Landsberg, sagte der "Rheinischen Post", es brauche „eine langfristige, finanzielle Unterstützung für die Planung und für die notwendige Anpassung der Infrastrukturen“. Das gelte vom Auf- und Ausbau der Wärmenetze bis hin zur Ertüchtigung der Verteilnetze für den Anschluss von Wärmepumpen. Auch für die Umrüstung von Schulen, Rathäusern und anderen kommunalen Gebäuden mahnte Landsberg Unterstützung an. Gestern hatte die Ampel-Regierung letzte strittige Punkte beim Heizungsgesetz ausgeräumt. Danach wird Menschen mit wenig Einkommen in Deutschland bis zu 70 Prozent Förderung für einen Heizungstausch in Aussicht gestellt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.06.2023 09:45 Uhr