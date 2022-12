Kommunen fordern schnelle Umsetzung des 49-Euro-Tickets

Nachrichtenarchiv - 09.12.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach der Einigung von Bund und Ländern auf das 49-Euro-Ticket fordern Städte und Gemeinden eine schnelle Umsetzung. Das hat der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Landsberg, der "Rheinischen Post" gesagt. Er hoffe zudem, dass das bundesweit gültige Nahverkehrs-Ticket auch über das kommende Jahr hinaus finanziert werden könne. Der Deutsche Städtetag sprach von einer guten Nachricht für Kundinnen und Kunden. Hauptgeschäftsführer Dedy betonte in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, die Umsetzung in den Regionen und Städten werde ein hartes Stück Arbeit. Denn das Tarifsystem und der Verkauf der Tickets werde vollkommen neu aufgestellt. - Gestern Abend hatten die Ministerpräsidenten mit Kanzler Scholz letzte Finanzfragen geklärt. Anschließend sagte Scholz, das Ticket zum Preis von monatlich 49 Euro werde jetzt sehr zügig kommen. Einen genauen Termin ließ er offen. Die Länder streben bisher den 1. April an.

