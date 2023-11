Kommunen fordern Mitsprache bei großen Insolvenzen

Berlin: Der Deutsche Städtetag hat angesichts der Zahlungsunfähigkeit der Signa-Holding und ihrer Tochterfirma Sportscheck eine Einbindung der Kommunen in die Insolvenzverfahren gefordert. Hauptgeschäftsführer Dedy äußerte gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe auch Sorge um die Zukunft der Galeria-Kaufhof-Häuser. Die Filialen in zentralen Lagen hätten eine Schlüsselfunktion für die Innenstädte, sagte er. Die betroffenen Kommunen sollten aktiv in die Gespräche zwischen Gläubigern und Eigentümern, Anteilseignern und Insolvenzverwaltern einbezogen werden, so Dedy. Zudem müssten sich die Städte eventuell betroffene Gebäude sichern können. Gestern hatte die Signa-Holding ihre Insolvenz bekannt gegeben, heute deren Tochter Sportscheck mit 34 Filialen bundesweit.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 22:15 Uhr