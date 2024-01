Kommunen fordern Begrenzung der Migration

Berlin: Nach Ansicht des Deutschen Städte- und Gemeindebunds sind die Kommunen wegen des starken Zuzugs von Geflüchteten an ihrer Belastungsgrenze angekommen. In sehr vielen Kommunen stünden keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr zur Verfügung, erklärte Verbandspräsident Brandl in Berlin. Die Situation in vielen Kitas und Schulen sei höchst angespannt und die Integrationskurse seien überlastet. Der Städte- und Gemeindebund fordert deshalb ein Umsteuern bei der Migrationspolitik auf europäischer und nationaler Ebene. Der Zuzug müsse geordnet, gesteuert und reduziert werden. Einen Schlüssel für funktionierende Integration sieht der Spitzenverband auch in mehr Finanzhilfen für die Kommunen. Unter anderem seien die Ausgaben für Sozialleistungen stark gestiegen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.01.2024 10:45 Uhr