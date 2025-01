Kommunen beklagen schlechten Zustand von Sportanlagen

Berlin: Viele Sportstätten in Deutschland sind offensichtlich in einem besorgniserregenden Zustand. Das hat eine Untersuchung des Deutschen Instituts für Urbanistik ergeben, aus der die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Demnach sind in 40 Prozent der befragten Kommunen die Anlagen derart baufällig, dass einzelne Sportangebote gar nicht mehr stattfinden können. Knapp 60 Prozent der befragten Städte, Gemeinden und Landkreise nannten den Investitionsrückstand gravierend oder nennenswert. Die Studie war von der staatlichen Förderbank KfW in Auftrag gegeben worden. Besonders der Schwimmsport sei betroffen, heißt es darin weiter. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund sprach von einem fatalen Signal für den Breitensport und den Schwimmunterricht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.01.2025 06:00 Uhr