Kommunen beklagen schlechte medizinische Versorgung auf dem Land

Berlin: Der Städte- und Gemeindebund hat dazu aufgerufen, die ärztliche Versorgung auf dem Land zu verbessern. Es dürfe nicht vom Wohnort abhängig sein, wie gut die medizinische Betreuung sei, sagte Hauptgeschäftsführer Berghegger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er beklagte, dass der schnelle und unkomplizierte Zugang zu Gesundheitsleistungen in Deutschland immer schwieriger werde. Mancherorts seien die Zustände kaum noch tragbar, so Berghegger. In vielen Regionen müssten die Patienten weite Wege und lange Wartezeiten auf sich nehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2024 06:00 Uhr