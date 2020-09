Kommunalwahlen in NRW haben begonnen

Goldener Löwe von Venedig geht an "Nomadland"

Venedig: Die 77. Internationalen Filmfestspiele Venedig sind am Abend mit der Preisverleihung zu Ende gegangen. Der Goldene Löwe ging an das US-Drama "Nomadland". Der Film zeichnet ein desolates Bild der USA. Im Mittelpunkt steht eine Frau, die ihre wirtschaftlich heruntergekommene Heimatstadt in Nevada verlässt, um mit ihrem Van als moderne Nomadin durchs Land zu ziehen. Als beste Schauspielerin wurde Vanessa Kirby für ihre Rolle in "Pieces of a Woman" ausgezeichnet. Den Preis für den besten Schauspieler erhielt Pierfrancesco Favino für seine Darstellung in "Padrenostro".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.09.2020 06:00 Uhr