Kommunalwahlen in Frankreich werden unter strikten Corona-Auflagen durchgeführt

Nachrichtenarchiv - 28.06.2020 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: Unter strengen Corona-Schutzvorkehrungen sind in Frankreich Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe bei der zweiten Runde der Kommunalwahlen aufgerufen. In den insgesamt 4.820 Gemeinden gelten strenge Abstandsregeln und eine Maskenpflicht. Der Urnengang gilt als wichtiger Stimmungstest für die Partei von Präsident Macron. In der Hauptstadt Paris lag die Kandidatin der Präsidentenpartei in Umfragen klar hinter der sozialistischen Bürgermeisterin Hidalgo. Aus der ersten Runde im März waren die französischen Grünen deutlich gestärkt hervorgegangen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.06.2020 13:00 Uhr