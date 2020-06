Kommunalwahlen in Frankreich sind mit niedriger Wahlbeteiligung zu Ende

Nachrichtenarchiv - 28.06.2020 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich ist die zweite Runde der Kommunalwahlen zu Ende. Ein wichtiges Ergebnis liegt bereits vor: So hat Premierminister Philippe die Bürgermeisterwahl in der nordfranzösischen Hafenstadt Le Havre deutlich gewonnen. Seine Liste erhielt nach Medienangaben knapp 59 Prozent der Stimmen. Gut denkbar ist nun, dass Philippe für das Amt in Le Havre den Posten als französischer Regierungschef aufgibt. Er selbst hatte sich öfters gegen die Anhäufung von Ämtern ausgesprochen. Unterdessen hat Präsident Macron die historisch niedrige Wahlbeteiligung im Land beklagt. Der Staatschef sei darüber besorgt, hieß es vom Elysée-Palast. Laut Experten gingen nur rund vier von zehn Franzosen zu den Wahlurnen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.06.2020 21:30 Uhr