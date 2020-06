Kommunalwahlen in Frankreich haben begonnen

Nachrichtenarchiv - 28.06.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Paris: In Frankreich hat am Morgen die zweite Runde der Kommunalwahl begonnen. Der entscheidende Wahlgang in knapp 5000 Städten und Gemeinden war eigentlich für Ende März geplant, musste aber wegen der Corona -Pandemie auf heute verschoben werden. Besonders unter Druck steht das Lager von Staatschef Macron. Eigentlich wollte die Präsidentenpartei "La République en Marche" die Hauptstadt Paris und weitere Großstädte erobern. Stattdessen werden nun vor allem den Grünen und ihren Verbündeten Erfolge zugetraut, unter anderem in Lyon, Toulouse oder Straßburg. In Paris wird mit einem Sieg der amtierenden Bürgermeisterin Hidalgo von den Sozialisten gerechnet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.06.2020 11:00 Uhr