Kommunalwahlen bescheren britischen Tories starke Verluste

London: Bei den Kommunalwahlen in Großbritannien haben die Konservativen deutliche Verluste eingefahren. Nach Auszählung eines Viertels der Stimmen steht fest: Die Konservativen verlieren mindestens122 Mandate, Labour gewinnt 52 hinzu. Die oppositionelle Labour-Partei holte sogar Mehrheiten in Stadträten, in denen sie seit Jahrzehnten in der Opposition war. Labour siegte außerdem in einer Nachwahl zum Unterhaus: Im nordenglischen Blackpool verloren die regierenden Tories von Premierminister Sunak einen Parlamentssitz. Der Labour-Vorsitzende Starmer sagte, der klare Sieg seiner Partei dort sei "das wichtigste Ergebnis des heutigen Tages". Die Wahl gilt auch als Stimmungstest für die Parlamentswahl, die spätestens im Januar stattfinden muss.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2024 13:00 Uhr