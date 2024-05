Kommunalwahl in Thüringen ist ruhig angelaufen

Erfurt: In Thüringen läuft die Kommunalwahl. Gut 1,7 Millionen Bürger sind aufgerufen, über Landräte, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Kreistage sowie Stadt- und Gemeinderäte abzustimmen. Wie das Statistische Landesamt mitteilte, hatten bis 12 Uhr knapp ein Viertel der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das Ergebnis gilt auch als Stimmungstest rund drei Monate vor der Landtagswahl in Thüringen. Dabei geht es zum einen um das Abschneiden der AfD, die bei der Landtagswahl stärkste Kraft werden will. Zum anderen stellt das neu gegründete Bündnis Sahra Wagenknecht erstmals mehrere Bewerber bei einer Wahl.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.05.2024 14:00 Uhr