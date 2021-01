Kommunalverbände wenden sich gegen Telefonierverbot im Nahverkehr

Nachrichtenarchiv - 23.01.2021 09:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Kommunalverbände haben sich gegen ein Telefonierverbot im öffentlichen Nahverkehr zur Eindämmung der Corona-Pandemie ausgesprochen. Den gelegentlichen Austausch, zum Beispiel wenn Freunde gemeinsam in der Bahn sitzen, solle man in diesen ohnehin schweren Zeiten nicht auch noch verbieten, sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Landsberg, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Außerdem sei die Durchsetzung eines solchen Verbots weder umsetzbar noch kontrollierbar. Der Deutsche Städtetag kritisierte die Idee als "lebensfremd". Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hatte seinen Vorschlag damit begründet, dass manche Fahrgäste zum Telefonieren den Mund-Nasen-Schutz herunterziehen. In Spanien gibt es ein solches Verbot bereits.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.01.2021 09:15 Uhr