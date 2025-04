Kommunalpolitiker tauschen sich mit Steinmeier aus

Beratungen in Berlin: Im Schloss Bellevue sprechen beraten Bundespräsident Steinmeier und Kommunalpolitiker aus ganz Deutschland über aktuelle Probleme. Da sind zum einen zunehmende Beleidigungen und Drohungen, denen die Politiker ausgesetzt sind. Zum anderen aber auch finanzielle Schwierigkeiten der Kommunen. So geben nach einer Studie der Körber-Stiftung 70 Prozent der Befragten an, dass fehlende Finanzmittel ihre Kommune in den nächsten Jahren extrem herausfordern werden.

