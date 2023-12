Kommunaler Finanzausgleich in Bayern steigt auf Rekordwert

München: Der kommunale Finanzausgleich in Bayern steigt nächstes Jahr auf einen neuen Rekordwert von 11,4 Milliarden Euro. Darauf haben sich die Staatsregierung und die Spitzenverbände von Gemeinden, Landkreisen und Bezirken geeinigt. Finanzminister Füracker sagte, man habe nicht nur den Rotstift angesetzt, sondern die Einnahmen und Gestaltungsmöglichkeiten verbessern können. Auch wenn nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten, so der CSU-Politiker, könnten die bayerischen Kommunen damit weiter verlässlich planen. In den vergangenen Monaten hatten die Vertreter der kommunalen Spitzenverbände wiederholt auf einen steigenden Finanzausgleich gepocht. Sie warnten, dass es sonst zschwere Einschnitten bei der Daseinsfürsorge in Städten und Gemeinden kommen werde. Grund seien unter anderem die hohe Inflation, steigenden Personalkosten und zusätzliche Herausforderungen, etwa wegen des Klimaschutzes.

