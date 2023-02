Kommunale Kindergärten in Augsburg bleiben wegen Warnstreiks zu

Kurzmeldung ein/ausklappen EU-Sondergipfel berät über Migration und Ukraine-Krieg

Brüssel: Kurz vor Beginn des EU-Sondergipfels wird wieder über die Flüchtlingspolitik diskutiert. Der CSU-Europapolitiker Weber warnte vor, so wörtlich, "Schlafwandeln in der Migrationskrise". Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament, jedes Land dürfe an seiner Grenze entscheiden, wen es hereinlasse und wen nicht. Das gelte auch an der EU-Außengrenze. Der Grünen-Europa-Abgeordnete Marquardt sagte im BR, Geflüchtete müssten innerhalb der EU gerecht verteilt werden. Wer dabei blockiere, müsse das zu spüren bekommen. Als Beispiel nannte der Grünen-Politiker Ungarn. - Neben der Migrationspolitik beraten die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten auch über den Ukraine-Krieg. Knapp ein Jahr nach Beginn des russischen Angriffs ist der ukrainische Präsident Selenskyj Gast des Gipfels in Brüssel.

