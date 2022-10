Kommunale Arbeitgeber halten Gewerkschaftsforderung für unfinanzierbar

Corona-Lage in Bayern ist angespannt - Kliniken schlagen Alarm

München: Nachdem in Bayern die Corona-Inzidenz über 1.000 gestiegen ist, erhöht sich auch der Druck auf die Krankenhäuser. Innerhalb von sieben Tagen kamen mehr als 2500 Patienten mit Covid in die Kliniken. Das ist ein Anstieg von 160 Prozent in einer Woche. In einem Brandbrief des Betriebsrates der städtischen München Klinik heißt es, die Situation sei bereits ernst, und es werde noch schlimmer kommen. Die Notfallzentren seien überfüllt, die Patienten, so wörtlich, "stapeln sich auf den Fluren". Während und nach des Oktoberfestes ist in München die Inzidenz stark gestiegen, derzeit liegt sie offiziell bei fast 1.500. Das Gesundheitsreferat geht aber davon aus, dass es in München zusätzlich eine Dunkelziffer von mindestens dem Dreifachen der offiziell gemeldeten Infizierten gibt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2022 20:00 Uhr