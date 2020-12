Kommission von US-Arzneimittelbehörde empfiehlt Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer

Nachrichtenarchiv - 11.12.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Auch in den USA steht der Corona-Impfstoff des Pharmakonzerns Pfizer und seines deutschen Partners Biontech unmittelbar vor der Zulassung. Eine Expertenkommission der US-Arzneimittelbehörde FDA empfahl den Einsatz des Vakzins. Bei einer Videoschalte stimmten 17 der Fachleute dafür, vier votierten dagegen. Es gab eine Enthaltung. In der Regel folgt die Behörde den Vorschlägen der Kommission. Damit könnte die Notzulassung innerhalb kurzer Zeit erfolgen. Das Präparat darf von Biontech und Pfizer bereits unter anderem in Großbritannien und Kanada geimpft werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.12.2020 01:00 Uhr