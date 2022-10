Kommission stellt erste Stufe der Gaspreisbremse vor

Berlin: Die Expertenkommission zu Gas und Wärme hat ihre Klausur am frühen Morgen nach rund 35 Stunden erfolgreich beendet. Das teilte das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin mit. Demnach wurden eine Reihe von Empfehlungen an die Bundesregierung erarbeitet und einstimmig verabschiedet. Details werden bei einer Pressekonferenz am Vormittag bekanntgegeben. Die Kommission will unter anderem eine Empfehlung zur Gaspreisbremse präsentieren. Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters soll es eine Zwei-Stufen-Lösung geben. So könnte der Staat eine monatliche Abschlagzahlung für Gas oder Fernwärme komplett übernehmen. In der zweiten Stufe werde dann ab März oder April ein Preisdeckel für 80 Prozent des Verbrauchs festgelegt.

